Boğazkale Kaymakamlığından UNESCO’ya proje başvurusu

UNESCO “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulan "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu" na yapılan proje başvurusu ile ilgili Boğazkale Kaymakamlığından basın açıklaması yapıldı.

Proje hakkında yazılı bir açıklama yapan Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, “Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş çoklu-bağışçı içeren bir fondur. Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmaktır. Ülkemiz, 2 Şubat 2018 itibariyle UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi sözleşmesine resmen taraf olduğu için, Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’na (IFCD) Türkiye’den üçüncü defa başvurular yapılabilmektedir. Bilindiği üzere UNESCO asil listesinde yer alan Ülkemizdeki 18 değerden birisi de Boğazkale İlçemizde yer alan Hitit İmparatorluğu Başkenti Hattuşa’ dır. Bu güne kadar Boğazkale İlçemizde, turizmin gelişmesi, istihdamın ve yöre halkının refahının artırılması için çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir." dedi.

Kaymakam Ataman, "Bu çalışmaları bir adım öteye taşımak adına, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi ile işbirliği içerisinde proje hazırlanarak UNESCO’ ya gönderilmiştir. Projemiz kabul görürse, kültür endüstri sektörlerin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. “Sustainable Development of Cultural Industry with Women and Youth in Hattusha - Hattuşa’da Kadın ve Gençlerle Kültür Endüstrisinin Sürdürülebilir Gelişimi” isimli projemizin bütçesi 101 bin 510 dolardır. 87 bin 650 dolarlık kısmı UNESCO, geri kalan yüzde 13’lük 13 bin 860 dolarlık kısmı ise OKA tarafından karşılanacaktır." şeklinde konuştu.

Projemiz kabul görmesi halinde Boğazkale’de kültür endüstrisi ve sektörler odaklı kalkınma planı hazırlanacaklarını kaydeden Ataman, " Proje kapsamında 50 kadın ve gencimize yenilikçi tasarım eğitimi verilecek, 25 kadın ve gencimize teorik ve uygulamalı Land Art ve Street Art eğitimi verilecek, Boğazkale İlçesinin farklı yerlerinde 5 Land Art ve 5 Street Art olmak üzere 10 uygulama yapılacak, 25 kadın ve gencimize görsellik, perspektif, 3 boyut, derinlik, gölge ve ışık eşliğinde yenilikçi ürün sunumları eğitimi verilecek, ayrıca Boğazkale’de, Hitit kültürü ve sanatını gösteren artırılmış gerçeklik uygulaması yapılacaktır." ifadelerini kullandı

Projemizin kabul edilip tamamlanması sonucunda, Boğazkale İlçemizde, UNESCO’ nun önem verdiği kültürel çeşitliliğin yenilikçi tasarım yöntemleri ile sunumu yapılacağını hatırlatan Kaymakam Ataman, "Yerli ve yabancı turist sayısındaki artışla birlikte ekonomik ve ticari hayat canlanacak, bilindik, hemen her yerde yapılan uygulamalar yerine Kültür endüstrisi ve sektörler odaklı mekansal planlama, mimari, görsel sanatlar, gösteri sanatları, müzik, dijital sanatlar, e-ticaret, yenilikçi tasarım, uluslararası ağlara dahil olma ve çeşitli organizasyonların geliştirilmesiyle somut ilerlemeler sağlanacaktır. Projemizde kadınlarımızın ve gençlerimizin eğitimine ağırlık verdik. Onların girişimciliğini destekleyecek, kendi işletmelerini kurmalarına katkı sağlayacağız. Bunun için gelişen ve değişen yenilikçi ürün tasarlama ve üretme kabiliyetlerini geliştirmemiz gerekmektedir. Bu sayede, kadın ve gençlerimizin istihdamı artacak, refah düzeyi yükselecek Boğazkale İlçemizde çok yönlü gelişmeler yaşanacaktır."diye konuştu.

Dünyanın en önemli tarihi değerlerinden biri olan Hattuşa’nın tanıtılması, bilinirliğinin arttırılması, ilçemizin tanıtım altyapısının tamamlanması ve ilçe halkımızın turizmden gelir elde etmesinin sağlanması amacıyla ilçe kaymakamlığınca hemen her konuda önemli projeler hazırlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Ataman, Bu projeyle beraber Hattuşa’nın turizm konusunda çok daha hazır bir kent olacağına dair inancımız tamdır. Projeyi başından beri destekleyen ve tecrübelerini esirgemeyen Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’ye ilçemiz adına şükranlarımı sunuyor, projenin hazırlanması aşamasında yoğun gayret sarf eden OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özden Özgür Yalçın ve Boğazkale İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Haşim Özsaray’a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.