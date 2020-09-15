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Boğazlıyan Şeker’de kampanyanın ilk adamı atıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 18 Eylül 2020 tarihinde başlatacağı 14.

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 18 Eylül 2020 tarihinde başlatacağı 14. Pancar Alım Kampanyası’nın ilk adımı olan Kireç Ocağı, kesilen kurbanın ardından dualar eşliğinde ateşlendi.
Boğazlıyan Şeker Fabrikası kireç ocağı önünde gerçekleşen törene; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Gedik ve Sırrı Doğanlı’nın yanı sıra, sınırlı sayıda çalışan katıldı.
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulan açılış töreninde bir konuşma yapan Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Şeker ailesindeki 3 Fabrikadan bir tanesi olan Boğazlıyan Şeker’e ait 14. Pancar Alım Kampanyasının, başta çiftçiler olmak üzere tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni ederek, “Allah nice kampanyalara kazasız belasız sağ salim ulaşmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.
Bu yıl 14.sü düzenlenen Boğazlıyan Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyasında işletmeye ilk pancar, 19 Eylül Cumartesi günü alınacak olup, 90 gün sürmesi hedeflenen Kampanya süresince 1 Milyon 250 bin ton pancar işlenerek karşılığında 180 bin ton Şeker, 240 bin ton yaş küspe, 15 bin ton kuru küspe ve 45 bin ton melas üretilmesi planlanıyor.

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