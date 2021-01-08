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Boğazlıyan’da jandarmadan pazar yerlerinde sıkı denetim

YOZGAT HABERLERİ  | 08.01.2021 13:01 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Korona virüsün yayılım hızını azaltma adına hayata geçirilen yeni genelge ile birlikte ilçe genelinde de denetimler sıklaştırıldı.

Boğazlıyan’da jandarmadan pazar yerlerinde sıkı denetim

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Korona virüsün yayılım hızını azaltma adına hayata geçirilen yeni genelge ile birlikte ilçe genelinde de denetimler sıklaştırıldı. Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı belde pazarlarının denetimlerinden sorumlu olan jandarma ekipleri, özellikle maske, sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında işi sıkı tutuyor.
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı Yamaçlı Kasabası’nda Üsteğmen Kamil Çaylı sivil kıyafetle semt pazarı denetimi yaptı ve vatandaşları uyardı. Kurallara uyma konusunda konunun önemine dikkat çeken Çaylı, sivil
kontrollerin devam edeceğini söyledi.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, esnafın ve vatandaşların da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Boğazlıyan’da jandarmadan pazar yerlerinde sıkı denetim

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