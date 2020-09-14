Boğularak hayatını kaybeden sporcu unutulmadı

Kayseri’de Yamula barajında boğularak hayatını kaybeden genç Hentbol Sporcusu Harun Bostan, Kayseri ve Türk Hentbol camiasını derinden üzmüştü. Olimpik Spor Kulübü, bu sezon oynayacağı tüm maçları hayatını kaybeden genç oyuncunun anısına armağan etme kararı aldı.

Kayseri’de Hentbol İl Antrenörü Levent Kaya tarafından yetiştirilen ve Kayseri hentboluna yıllarca hizmet eden Harun Bostan, 3 yıl Bursa Nilüfer Belediye’de terk döktükten sonra Kıbrıs’ta Süper Lig’de oynamıştı. Olimpik Spor Kulübü Başkanı Fatih Keçiyokuşu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türk Hentboluna sayısız sporcu yetiştiren Hentbol Bölge Antrenörü arkadaşım Levent Kaya yine çok başarılı sporcu Harun Bostan’ı yetiştirmişti. Talihsiz bir olayla aramızdan ayrılan kardeşimiz Harun Bostan’ın ailesine derin üzüntülerimi bir kez daha iletiyorum. Hocam Levent Kaya’nın isteği üzerine bu yıl tüm maçlarımızı rahmetli kardeşimiz Harun Bostan’a armağan edeceğiz” dedi.

