Boğulma korkusuyla başladığı yüzmede olimpiyat kotası kovalıyor

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların yanı sıra yerli sporcuları da ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda kampa gelen milli sporcu Mert Ali Satır, yaklaşık 17 sene önce boğulma endişesi ve enerjik yapısı nedeniyle başladığı yüzmede birçok başarıya imza attı.

Yüzmeyi öğrendikten sonra antrenörlerinin katkısıyla kendisini geliştiren ve şampiyonluklar kazanan milli yüzücü, geçtiğimiz yıl Edirne'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre sırtüstü kategorisinde 54.69 saniyelik derecesiyle +19 yaş Türkiye rekoru kırdı.

Benzer birçok Türkiye rekoru bulunan Mert Ali Satır, şimdi mayıs ayında Edirne'de gerçekleştirilecek milli takım seçme yarışları ve katılacağı iki uluslararası yarışta başarılı olmak için kulaç atıyor.

Ay-yıldızlı yüzücü, söz konusu müsabakaların en az birinde başarılı olup, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alarak hayaline ulaşmayı amaçlıyor.

"BİR YERLERE GELMEK GİBİ HEDEFİM YOKTU"

Milli yüzücü Mert Ali Satır, AA muhabirine, yüzmeye boğulma korkusunu yenmek ve enerjik yapısı nedeniyle ailesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Bu sürede önceliğini yüzmeyi öğrenmeye verdiğini ifade eden Satır, "Boğulma korkum olduğu için önceliğim yüzmeyi öğrenmekti. Bir yerlere gelmek gibi hedefim yoktu. Hocalarım ve antrenörlerim benim başarımı görünce üstüne gittiler ve bu zamanlara geldim. Sayısız Türkiye rekoru ve şampiyonluklarım var." dedi.

Satır, kariyerinde birçok başarı kazandığını belirterek, "3 Balkan şampiyonluğu, Avrupa gençlerde, bayrak takımında ve karışık bayrak takımlarında çeşitli başarılarım var. En son Konya'daki İslam Oyunları'nda iki tane ikincilik aldım. Son yarışlarda aldığım derecelerle Avrupa ve dünya barajını geçtim. Yakın zamanda da Avrupa Şampiyonası var. Orada önceliğim final, sonrasında madalya kazanmak istiyorum. Onun için çalışıyorum." diye konuştu.

Olimpiyat kotası almak için yakın zamanda yarışlara katılacağını dile getiren Satır, şöyle devam etti:

"En yakın yarış 2-4 Mayıs'ta Edirne'de. Onda kaçırma ihtimalim olursa, 17-19 Mayıs'ta Yunanistan'da deneyeceğim. 17-23 Haziran'da da Avrupa Şampiyonası var. Üç tane daha deneme şansım var ve üçünden birinde yapacağıma inanıyorum. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Çünkü kısa bir süremiz kaldı. Süre kısaldıkça insanın üzerindeki baskı da artıyor. Bunu yönetmek çok önemli. Bunun için destekler alıyoruz. Her sporcunun hayali olduğu gibi benim de en büyük hayallerimden biri. Gerçekten rüyalarıma giriyor. Bunu başaracağıma inanıyorum."

"İNANILMAZ HIRSLIYIM, BAZEN ANTRENMANLARDA AĞLADIĞIM OLUYOR"

Satır, olimpiyat kotası almak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Olimpiyat barajına 70 salise var. Dördüncü yüksek rakım kampına geldik. Çok güzel bir süreç geçirdik ve çok hazırız. Çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Kendim için söylemek gerekirse, barajı geçeceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz ağır antrenmanlar yaptık. Umarım sonuçlarını da alacağız. Bu sporu yaparken bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Sosyal hayatımız neredeyse sıfır. Belli şeylerden çıkmamız gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim. Bu gerçekten boğulmayla başlayan bir şey. İnanılmaz hırslıyım, bazen antrenmanlarda ağladığım oluyor." şeklinde konuştu.

Yüzmeyi çok sevdiğini anlatan Satır, "Bir zaman sonra acı çekmekten zevk almamız gerekiyor. Olimpiyat her sporcunun en büyük hayali ve zirvesi. Bunu konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü 17 senelik bir emek var. En üst seviye bu ve bu kadar yaklaşmışken gerçekten başarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





