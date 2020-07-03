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Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.07.2020 19:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Cendere Çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı.Kahta ilçe sınırlarında bulunan Cendere Çayında serinlemek için suya giren Doğan Ç.

Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Cendere Çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı.
Kahta ilçe sınırlarında bulunan Cendere Çayında serinlemek için suya giren Doğan Ç. (22), boğulma tehlikesi yaşayınca yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Burada vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Doğan Ç., için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğan Ç., Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğan Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
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Özdemir Eczanesi
Golbasi
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