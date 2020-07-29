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Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 19:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde boğulma tehlikesi geçiren emekli öğretmen 4 günlük yoğun bakım sonrası hayatını kaybetti.Olay, 25 Temmuz günü Nazilli Sitesi’nin plajında meydana geldi.

Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde boğulma tehlikesi geçiren emekli öğretmen 4 günlük yoğun bakım sonrası hayatını kaybetti.
Olay, 25 Temmuz günü Nazilli Sitesi’nin plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazlığına tatile gelen 59 yaşındaki emekli öğretmen Hasan Murat Köker, serinlemek için denize girdi. Bir müddet yüzdükten sonra boğulmaya başlayan emekli öğretmenin yardımına sahilde olan vatandaşlar yetişti. Sudan çıkartılan Köker’e ilk müdaheleyi denize girmek için gelen bir kardiyoloji doktoru yaptı. Sahile gelen sağlık ekipleri emekli öğretmeni hayata döndürmek için yaklaşık 20 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Murat Köker burada yapılan ilk müdaheleyle hayata tutundu. Yoğun bakım servisi’ne alınan 59 yaşındaki Hasan Murat Köker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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