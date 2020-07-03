Boğulmak üzereyken arkadaşı kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi arkadaşı kurtardı.

Olay Kdz.Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet P. (32) denizde yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartılan Mehmet P.’ye ilk müdahaleyi Kdz.Ereğli Belediyesi plajında görevli sağlık ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Mehmet P.’yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Durumu iyi olduğu öğrenilen Mehmet P.’nin tedavisi sürüyor.

