YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Boğulmak üzereyken arkadaşı kurtardı

Boğulmak üzereyken arkadaşı kurtardı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.07.2020 22:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi arkadaşı kurtardı.Olay Kdz.Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı’nda meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi arkadaşı kurtardı.
Olay Kdz.Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet P. (32) denizde yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartılan Mehmet P.’ye ilk müdahaleyi Kdz.Ereğli Belediyesi plajında görevli sağlık ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Mehmet P.’yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Durumu iyi olduğu öğrenilen Mehmet P.’nin tedavisi sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı:

Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor

Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:17
Öğle
13:02
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:29

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Hekim Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Zonguldak’ta 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak’ta 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.