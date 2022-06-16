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Boksta genç yetenek Ahmet Zeki Elturan'ın hedefi olimpiyat madalyası

16.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da boksa yeni başlamasına rağmen okul sporları alanında önce Türkiye birinciliği, ardından dünya üçüncülüğü dereceleri alan 17 yaşındaki Ahmet Zeki Elturan, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil ederek altın madalya kazanmayı hedefliyor - Milli sporcu Elturan: - "Hedefim her zaman en yükseği"

RECEP BİLEK - Samsun'da 16 yaşında boksa başlayan ve ilk derecesini 6 ay sonra alan Ahmet Zeki Elturan, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda erkeklerde bronz madalya kazanarak dikkat çekti.

Samsun Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ahmet Zeki Elturan (17), 2021 yılının Mayıs ayında boksa başladıktan 6 ay sonra okullar arası boks genç erkekler 92 kiloda Türkiye birincisi oldu.

Paris'te bu yıl 14-22 Mayıs'ta ISF tarafından düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'ndaki bronz madalya maçında Kazakistanlı rakibini yenen Elturan, henüz ilk yılında dünya üçüncülüğü elde etti.

Olimpiyatlara katılarak altın madalya kazanmayı hedefleyen Elturan, ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek için antrenörü Ramazan Emre Özata ile her gün yaklaşık 4 saat antrenman yapıyor.

- Elturan: "Boks, eskiden beri var olan bir tutkumdu"

Ahmat Zeki Elturan, AA muhabirine, küçüklüğünden beri boksa ilgisinin olduğunu söyledi.

Her türlü spor dalını denedikten sonra boks yapmaya karar verdiğini belirten Elturan, "Boks, eskiden beri var olan bir tutkumdu. 16 yaşımda başladım. Ailem boksa karşı soğuktu. Ben o yüzden farklı spor dalları denedim. En son boksta karar kıldım. Boksa başlarken ilk olarak birkaç yer gezdim. Sonra Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Ramazan Emre Özata Hoca'mla başladım." dedi.

Boksa başladığı ilk günlerden itibaren sürekli idman yaptığını anlatan Elturan, 6 ay sonra ilk müsabakasında Türkiye şampiyonu olduğunda ve büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

ISF'nin düzenlediği Dünya Boks Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülüğün hedeflerini büyütmesini sağladığını belirten Elturan, "Gençlere tavsiyem; bir şeyi gerçekten istiyorlarsa, seviyorlarsa asla bırakmasınlar. Her zaman inançlı olsunlar. Her zaman en yükseğe baksınlar. Şu anda seneye olacak müsabakalarıma hazırlanıyorum. Hedefim her zaman en yükseği. Hedeflerim sırasıyla Türkiye, Avrupa, dünya ve inşallah da olimpiyatlarda altın madalyayı getirmek. Her zaman en yükseğe çıkabilmek." diye konuştu.

Genç sporcunun antrenörü Ramazan Emre Özata ise Ahmet Elturan ile sıkı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Elturan'ın disiplininin başarıyı da getirdiğini belirten Özata, şunları kaydetti:

"Antrenmanlardaki performansı sonrası başarı elde edeceğini gördüğüm için daha programlı çalışmalar yaptık. Antrenmanları eksiksiz bir şekilde yapmıştır. O yüzden de başarılı oldu. Başarılı olmaya devam edecektir. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. İlk önce buna hazırlık yapıyoruz. Daha sonra bizi dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil etmesi, o seviyede derece kazanması en büyük hedeflerimiz."

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