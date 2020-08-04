YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Bolaman kıyılarına dalgakıran

Bolaman kıyılarına dalgakıran

ORDU HABERLERİ  | 04.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman kıyılarına deniz tahribatının önlenmesi amacıyla dalgakıran yapılacak.Samsun Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 9.

Bolaman kıyılarına dalgakıran

Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman kıyılarına deniz tahribatının önlenmesi amacıyla dalgakıran yapılacak.
Samsun Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz’in sert ve hırçın dalgalarının kıyılarda aşınma yapması üzerine halk arasında ’T’ olarak bilinen dalgakıran veya mahmuz yapımını hızlandırdı. Edinilen bilgiye göre, Fatsa ilçesinin Bolaman Mahallesi kıyılarında Hazinedaroğlu Konağı açıklarında 55 metre uzunluğunda 4 adet dalgakıran yapılacak.
Bolaman kıyılarında halen 6 adet 60 metre uzunluğunda açık deniz dalgakıranı bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Girişimcilere online koçluk hizmeti

Girişimcilere online koçluk hizmeti

Ordu Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:21
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:49
Yatsı
21:24

Ordu Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Nur Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Pınar Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Ab-I Hayat Eczanesi
Fatsa
Bulut Eczanesi
Fatsa
Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Boşcu Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’

Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.