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Bölge acenteleri, KUTO’nun düzenlediği yemekte bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 02.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Temsil Kurulu’nun, bölge tanıtımı için bir araya getirdiği 250’den fazla iç pazar seyahat acentesi, Kuşadası Ticaret Odası’nın katkılarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektöründe, normalleşme süreciyle birlikte iç pazarda hareket bekleniyor.

Bölge acenteleri, KUTO’nun düzenlediği yemekte bir araya geldi

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Temsil Kurulu’nun, bölge tanıtımı için bir araya getirdiği 250’den fazla iç pazar seyahat acentesi, Kuşadası Ticaret Odası’nın katkılarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektöründe, normalleşme süreciyle birlikte iç pazarda hareket bekleniyor. Bu doğrultuda, iç turizmi hareketlendirmek amacıyla TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından, ülkemizde faaliyet gösteren 250’den fazla seyahat acentesi için düzenlenen Aydın İnfo Gezisi 3 gün sürecek.
İç pazar seyahat acentaları, ilk gün gezi programı sonrası Kuşadası Ticaret Odası katkılarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, KUTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yemekle ilgili olarak bilgi veren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Pandemiden dolayı geç başlayan sezonda, iç pazar bizim için çok önemli. Bu süreçte herkes elini taşın altına koyarak çalışmalarını sürdürüyor. TÜRSAB Kuşadası BTK’nın davetiyle gelen iç pazar acentelerini ilçemizde ağırlamak için bir araya geldik. Biz Oda olarak iç pazara yönelik tanıtım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yavaş yavaş tüm dünyada da normale dönme çalışmaları devam diyor. İkinci dalga gelmeden kontrollü normalleşme süreciyle birlikte, içinde bulunduğumuz süreçten en az zararla çıkmayı umuyoruz" dedi.
TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan ise “Korona virüs salgınından en az zararla çıkmak için başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi ve 3 gün süreyle, ülkemizde faaliyet gösteren 250’den fazla seyahat acentesine bölgeyle ilgili bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek, Kuşadası Ticaret Odası’na organizasyona katkılarından dolayı teşekkür etti.

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