Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Bilgiç vefat etti

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Bilgiç vefat etti.

Bir süredir Kayseri Şehir Hastahanesinde tedavi gören Abdullah Bilgiç, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da Bilgiç için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Başsavcı Akın mesajında; "Bir süreden beri Kayseri Şehir Hastahanesinde tedavi gören Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanımız, dönem Arkadaşımız, Kardeşimiz Abdullah Bilgiç vefat etmiştir.Merhuma Allah’tan rahmet; Saygıdeğer Ailesine, Yargı Camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

