YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Bölge Başkanı Taşlı’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Bölge Başkanı Taşlı’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

DÜZCE HABERLERİ  | 17.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

5.

Bölge Başkanı Taşlı’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı “18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir” dedi.
Taşlı 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajında “Türkiye Cumhuriyeti için tarihin en çetin mücadelelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Türk Milletinin Anadolu’daki varlığının temeli olan Çanakkale Savaşı, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin ne kadar mukaddes olduğunu göstermiştir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek, en kutsal görevlerimizdendir. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve daha nice zaferler, bütün dünya milletlerine örnek olmuş ve olacaktır. Bizlere düşen görev bu şanlı tarihi, gelecek nesillere aktarmak ve milli hafızayı korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında bizlere böyle kutsal bir emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz milletimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Düzce Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
13:09
İkindi
16:30
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Batı Karadeniz'in "incisi" gün batımında büyüledi

Batı Karadeniz'in "incisi" gün batımında büyüledi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Baharın gelişiyle bozuk yol ve çukurlar onarılıyor

Baharın gelişiyle bozuk yol ve çukurlar onarılıyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.