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Bölge Başkanı Yolcu’dan 19 Mayıs mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Ahmet Yolcu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

Bölge Başkanı Yolcu’dan 19 Mayıs mesajı

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Ahmet Yolcu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı.
Ahmet Yolcu mesajında, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının büyük bir mücadeleye dönüştüğü ve kahraman ecdadımızın toprağımızı, milletimizi ve namusumuzu korumak için verdiği şanlı Kurtuluş Mücadelemizin ilk adımı olan 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümünde olduğumuzu söyledi.
Yolcu, “Mücadelemizin sembolü sayılan bu büyük gün, tarihinde hiçbir zaman esarete boyun eğmeyen, vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen yüce milletimize kurtuluş yolunda ilham kaynağı olmuştur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir’
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve vatanı için canlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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