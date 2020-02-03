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Bölge illerinde Kandemir’e Çalkın eşlik etti

KARS HABERLERİ  | 03.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

AK Parti’nin en genç il başkanları arasında bulunan Adem Çalkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile birlikte Iğdır ve Doğubeyazıt’ta partilileriyle buluştu.Kandemir’in, birçok programına eşlik eden Başkan Çalkın’ı Iğdırlı ve Doğubeyazıtlılar bağrına bastı.

AK Parti’nin en genç il başkanları arasında bulunan Adem Çalkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile birlikte Iğdır ve Doğubeyazıt’ta partilileriyle buluştu.
Kandemir’in, birçok programına eşlik eden Başkan Çalkın’ı Iğdırlı ve Doğubeyazıtlılar bağrına bastı. Bölgenin çocuğu olan Çalkın, AK Parti’nin Kars’taki başarılarında büyük katkısı bulunuyor. Karslılarında çok değer verdiği, adeta el üstünde tuttuğu Başkan Çalkın, seçildiği günden beri Kars’a ve Karslıya hizmet etmek için gece-gündüz çalışıyor. Çalkın, partisinin çevre illerdeki temaslarına da katılıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in Doğu Anadolu’daki temaslarına katılan Başkan Çalkın, Kars’ta gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatıyor.
Iğdır ve Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesinde düzenlenen Kandemir ile birlikte katılan Çalkın, AK Parti’nin Kars’ta ve bölgeye yaptığı projeleri Iğdırlılara ve Doğubeyazıtlılara anlattı.
Çalkın, AK Parti’nin ayrım yapmaksızın 81 ile aynı hizmeti götürmek için milletin emrinde olduğunu da sözlerine ekledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın katıldığı toplantıda yerini alan Çalkın, bölge illerinin kalkınmasında AK Parti iktidarları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği olduğuna dikkat çekti.

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