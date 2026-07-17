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Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, memleketi İzmir’in Bergama ilçesindeki çiftliğinde köy hayatı yaşıyor. Çiftliğinde çapa yapıp, traktör kullanan Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besliyor.

Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde satın aldığı çiftlikte köy hayatı yaşayan Hüsnü Şenlendirici, samimi açıklamalarda bulundu.

Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici, Beşiktaş'taki bir mekânda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenlendirici köy hayatını sevdiğini söyledi.

Ünlü Klarnetçi, "Ekim-kasım gibi hasat yapıyoruz. Bahçe ile video çekerken ilgileniyorum. Onun haricinde çok ilgilenemiyorum. Bana bakmak da iyi geliyor. Ben köy hayatını seviyorum, köylü hayatı güzel" ifadelerini kullandı.

Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor 1

Domatesten bibere, patlıcandan kabağa kadar pek çok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut, elma gibi birçok meyve yetiştiren Şenlendirici, traktör de kullanıyor.

Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor 2

Şenlendirici, içinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası’nın ortasındaki çiftliğinde ayrıca 30 tavuk, 10 kadar keçi ve koyun besliyor.

Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor 3

Hüsnü Şenlendirici daha önce yaptığı bir açıklamada; "Toprağın besin zinciri için en başta gelen ve çok önem verilmesi gereken yer olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de ihtiyacım olan sebzelerin büyük bölümünü tamamen doğal bir şekilde kendim ekip, yetiştiriyorum. Zeytinden yağ çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici tasını tarağını toplayıp çiftliğe yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor 4

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Anahtar Kelimeler:
Hüsnü Şenlendirici
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