Bölge Müdürü Akduman, Tarsus ormanlarında inceleme yaptı

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü kapsamındaki Tarsus ormanlarında incelemelerde bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Kenan Akduman, beraberinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Eski Genel Müdürü Ve Mersin Orman Eski Bölge Müdürü Mustafa Gözükara ile birlikte Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ormancılık faaliyetlerini inceledi. İncelemelere Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Tarsus Orman İşletme Müdürü Musa Küreksiz ve şefler katıldı.

Çamalan Orman İşletme Şefliği odun dışı ürün ve üretim programında bulunan 364 ve 366 nolu bölmelerde reçine üretim sahalarını yerinde inceleyen Akduman, genç meşcere bakımlarının zamanında ve doğru yapılması ve özellikle yangın sezonunda tehlike arz eden genç meşcere sahalarından geçen orman yollarının sürekli bakımlı tutulması talimatı verdi.

Akduman ve beraberindekiler, daha sonra Çamalan Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılı tabi tensil programında bulunan 265 nolu bölmede yapılan çalışmalarla Karboğazı Orman İşletme Şefliğinde Çam Çukuru mevkinde bulunan eski rehabilitasyon sahalarını, Başoluk Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Tekir bölgesindeki 2020 bakım bölmelerini inceleyerek, endüstriyel odun üretiminde standardizasyonun önemine vurgu yaptılar.

