YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Bölge Müdürü Ayatay Uzundere’de yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Bölge Müdürü Ayatay Uzundere’de yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.06.2020 13:09 | Son Güncelleme

Erzurum Orman Bölge Müdürü Okatay Ayatay, Uzundere Orman İşletme Şefliğinde devam eden yol yapım çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.Ayatay, 2020 yılı yatırım programında olan yol çalışması hakkında İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya ve İşletme Şefi Muhammed Ensar Bulur’dan bilgiler aldı.Yolun koruma çalışmaları ile üretim faaliyetlerinin yanında yörede yaşayan halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılabileceğinin önemine vurgu yapıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Okatay Ayatay, Uzundere Orman İşletme Şefliğinde devam eden yol yapım çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.
Ayatay, 2020 yılı yatırım programında olan yol çalışması hakkında İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya ve İşletme Şefi Muhammed Ensar Bulur’dan bilgiler aldı.
Yolun koruma çalışmaları ile üretim faaliyetlerinin yanında yörede yaşayan halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılabileceğinin önemine vurgu yapıldı. Ayatay, yol çalışmalarıyla ilgili tecrübe ve teknik bilgilerini aktararak talimatlar verirken, çalışmalarından dolayı İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
02:44
Sabah
04:40
Öğle
12:22
İkindi
16:20
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Güven Eczanesi
Palandoken
Defne Eczanesi
Yakutiye
Polat Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.