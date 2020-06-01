Bölge Müdürü Keskin, orman yangınları konusunda vatandaşları uyardı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman yangınları konusunda vatandaşların daha bilinçli ve sorumluluk sahibi olması için çağrıda bulundu.

Çok hızlı hareket edebilen orman yangınlarının genellikle dikkatsizlik ve ihmal sonucu çıktığına ve yaşama birliği içindeki bitki ve hayvan topluluklarının yok olmasına neden olduğuna vurgu yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Ekolojik olarak birçok zarara neden olan orman yangınlarının çıkmasına sebep olmamamız için elimizden geleni yapmamız gerekir, Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan ormanlara cam ve cam kırıklarının atılmamasını, ormanda ateş yakılmamasını, piknik yerlerinde mangal küllerinin söndürülmeden piknik alanının terk edilmemesini, ormana sönmemiş sigara ya da kibrit atılmamasını, orman içinde ve kenarında çöplerin yakılmamasını isteyen Müdür Keskin, bir duman ya da yangın gördüklerinde orman yangın ihbar hattına bildirmelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Orman yangınlarında erken müdahalenin önemine de değinen Keskin, “ Yangın gözetleme kulelerinde 7/24 görev yapan orman işçilerimiz, hakim noktalarda konuşlandırılan orman yangın kulelerimizde duman avcılığı yaparak, bize en kısa zamanda yangını bildiriyorlar. Bizim için orman yangınlarının tespitinde en önemli görevlerden birisi yangın gözetleme kulelerinden yapılan gözlemler. Bu bizim elimizi güçlendiriyor ve erken müdahale şansımızı artırıyor. Ayrıca yangın anında yapılan organizasyon, yangın göletlerinin kullanımı ve halkımızın desteği de bizler için çok önemli. Eğitimli yangın işçilerimiz ise öncü kuvvet olarak canla başla görev yapmakta. Ben emek veren tüm personelimize şimdiden teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. İsteğimiz Covid-19 ‘u yaşadığımız bu zorlu günlerde, orman yangınlarının olmaması ve ciğerlerimizin yanmaması. Doğa en değerli hazinemiz” şeklinde konuştu.

