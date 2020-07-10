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Bölge Müdürü Keskin; Yangın Gözetleme Kulesini ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ Yangın Gözetleme kulesini ziyaret etti.Müdür Hasan Keskin, Akdağ Yangın Gözetleme Kulesini ziyaretinde yangına ne kadar erken müdahale edilebilirse, söndürmenin o kadar kolay olduğuna dikkat çekti.Orman alanlarının azalmasındaki en büyük etkenin orman yangınları olduğunu, orman yangınlarına erken ve etkin bir şekilde müdahale edilerek yangının vereceği zararın en aza indirilebileceğini belirten Müdür Keskin; “Zamanında müdahale bizler için çok önemli, burada görev yapan arkadaşlarımız gözetleme, muhabere, ekipleri yönlendirme vb.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ Yangın Gözetleme kulesini ziyaret etti.
Müdür Hasan Keskin, Akdağ Yangın Gözetleme Kulesini ziyaretinde yangına ne kadar erken müdahale edilebilirse, söndürmenin o kadar kolay olduğuna dikkat çekti.
Orman alanlarının azalmasındaki en büyük etkenin orman yangınları olduğunu, orman yangınlarına erken ve etkin bir şekilde müdahale edilerek yangının vereceği zararın en aza indirilebileceğini belirten Müdür Keskin; “Zamanında müdahale bizler için çok önemli, burada görev yapan arkadaşlarımız gözetleme, muhabere, ekipleri yönlendirme vb. çok önemli görevleri ifa ediyorlar. 7 gün 24 saat teyakkuz halindeler ve büyük bir özveri ile duman avcılığı yapıyorlar” dedi.
Keskin, sıcaklığın arttığı bu günlerde büyük çoğunluğunun ihmal ve dikkatsizlikten çıktığı bilinen orman yangınları konusunda vatandaşların da çok daha dikkatli olmalarını istedi.
Akdağ Yangın Gözetleme Kulesinde görev yapan yangın işçileri ile de sohbet eden Bölge Müdürü Keskin, kule ve çevresinde incelemelerde bulunarak, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın’dan bilgiler aldı.

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