Bölge Müdürü Oktay Ayatay İspir’de incelemelerde bulundu

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay İspir Köprüköy Mahallesinde Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol sahalarını yerinde inceledi.

Ayatay, İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya’dan İspir Orman İşletme Şefliğinin 2020 yılı program ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sahadaki teraslarda olması gereken yan kazı, teras şevi, teras derinliği hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Oktay Ayatay, sahada yapılacak olan kuru taş duvar eşiklerinin standartlarını anlatarak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol çalışmalarıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Arazi programında Bölge Müdürü Oktay Ayatay’a Etüt Proje Başmühendisi Ünsal Altun, Erzurum Orman İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya ve İşletme Şefleri eşlik etti.

Oktay Ayatay, çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür ederek şeflikten ayrıldı.



