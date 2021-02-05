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Bölge TTO’lardan ortak TÜBİTAK 1001 bilgilendirme etkinliği

05.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında online bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı Şafak Esra Aslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı İdris Ayhan katıldı.

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında online bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı Şafak Esra Aslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı İdris Ayhan katıldı. Program hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra, başvuru ekranı, başvuru süreci, olası ret sebepleri ve proje değerlendirme süreçleri hakkında bilgiler verildi. Sunumun ardından katılımcıların soruları cevaplandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi’nin işbirliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi TTO, Samsun Üniversitesi TTO, Amasya Üniversitesi TTO, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TTO, Hitit Üniversitesi TTO ve Sinop Üniversitesi TTO’nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik OMÜ-TTO YouTube kanalından yayınlandı.

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