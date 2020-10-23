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Bölge üniversitelerin rektörleri Zerzevan Kalesinde buluştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerin rektörleri, tanışma ve istişare toplantısı için Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerin rektörleri, tanışma ve istişare toplantısı için Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde bir araya geldi. Rektörler UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunan Zerzevan Kalesini gezdi.
Tanışma ve istişare toplantısına, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Hüsnü Kapu katıldı.
Toplantının hemen ardından DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç öncülüğünde misafir rektörler UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınan Zerzevan Kalesi’ni ziyaret etti. Çınar ilçesinde bulunan ve Doğu Roma İmparatorluğunun son kalesi olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi ziyareti sırasında, DÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aytaç Çoşkun ve ekibi misafir rektörlere rehberlik etti. Ziyaret sırasından konuşan DÜ Rektörü Karakoç, misafirlerini ağırlamaktan ve Zerzevan Kalesini ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirip Diyarbakır’ın ve bölgenin tanıtımı için bu tür toplantıların çok önemli olduğunu belirtti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınan kalenin, kültür varlıklarının mimari özellikleri ve görselliğini Dicle Üniversitesi olarak gün yüzüne çıkarmak amacında olduklarını vurgulayan Karakoç, "Zerzevan Kalesinde yapılacak uzun süreli kazı çalışmaları ile bölgenin en eski dönemlerine ışık tutulacak. Zerzevan Kalesi kazıları arkeolojik alanda ses getirecek ve bölge tarihine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmalar üniversitemiz ve şehrimiz için gurur vericidir" dedi.

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