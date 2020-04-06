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Bölgenin en büyük hayvan barınağında dezenfeksiyon işlemi

AMASYA HABERLERİ  | 06.04.2020 22:24 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük hayvan barınağı olan Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde kapsamlı dezenfekte çalışması gerçekleştirirken ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturduğu beslenme noktalarına mama ve yiyecek bırakıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdüren Suluova Belediyesi, dolaylı olarak etkilenerek yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük hayvan barınağı olan Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde kapsamlı dezenfekte çalışması gerçekleştirirken ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturduğu beslenme noktalarına mama ve yiyecek bırakıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdüren Suluova Belediyesi, dolaylı olarak etkilenerek yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadı. Belediye Başkanı Fatih Üçok’un talimatıyla 5 bin metrekarelik alanda hizmet veren Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile beslenme noktalarını dezenfekte eden ekipler ilçemizin muhtelif yerlerinde oluşturduğu beslenme noktalarına mama bıraktı.
Başkan Üçok, “Suluova Belediyesi olarak evde kaldığımız bu günlerde sokaklarda yalnız kalan can dostlarımızı unutmadık. Dostlarımızın su ve mama ihtiyaçlarını her zaman olduğu gibi bugün de hiç aksatmadan tamamlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Suluovamızda her can kıymetli, her can özel. Kıymetli hemşehrilerimizin gözü arkada, yüreği sokakta kalmasın. Dostlarımız bizlere emanet” diye konuştu.

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