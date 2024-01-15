Bölgenin en büyük parkı açıldı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2024 yılının ilk müjdesini verdi ve sadece ilçenin değil bölgenin de en büyük parklarından biri olan Osmangazi Mahallesi’ndeki Erol Sokak Parkı’nın hizmete girdiğini açıkladı. Toplam 5 bin 850 metrekare alan üzerinde inşa edilen park, yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki devasa oyun gruplarıyla miniklere adeta masalsı dünya yaşatıyor. Çocuklar için dinamik oyun gruplarının yer aldığı parkta toplumun bütün kesimleri düşünüldü. Özel çocuklar için engelli oyun gruplarının da yer aldığı çok amaçlı park, gençler için skate park (kay kay parkı) futbol, basketbol sahası, yürüyüş alanları, yetişkinler için fitness aletleri, yürüyüş yolları, sosyal tesisi ile 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Su oyunları ve amfi alanının da yer aldığı park, modern görünümü ile sadece Darıca’nın değil bölgenin de eğlence adresi oldu. Bin 570 metrekare alan üzerinde kurulumu yapılan ve yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki oyun grubunda 4 tüp kaydırak, 14 düz, helezon ve oual kaydıraklar bulunuyor ve aynı anda 130 kişi oyun grubundan faydalanabiliyor. Oyun parkurunda üçlü zıp zıp, tahterevalli, sörf tahtası, salıncaklar, fitness serisi, spor aletleri ve dinamik oyun grupları da bulunuyor.

Parkta çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024’ün ilk günlerinde hizmete açtığımız çok amaçlı park sadece Osmangazi’nin değil ilçemizin ve aynı zamanda bölgemizin de en büyük ve en modern parklarından biri oldu. Darıcalı vatandaşlarımız her şeyin en iyisine ve en güzelini hak ediyor. Türkiye yüzyılına yakışan modern parkımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

