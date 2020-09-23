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Bölgenin en büyük ulaştırma projesinin şantiyesinde salgın denetimleri

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 23.09.2020 20:38 | Son Güncelleme

Bölgenin en büyük ulaştırma projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Büyükkarıştıran-Lüleburgaz-Babaeski istasyon şantiyeleri incelenerek, salgın denetimleri gerçekleştirildi.Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bölgenin en büyük ulaştırma projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Büyükkarıştıran- Lüleburgaz-Babaeski istasyon şantiyelerini gezerek, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Gerçekleşen ziyarette Vali Bilgin, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli genelinde bugün gerçekleşen genel salgın denetimleri kapsamında Büyükkarıştıran- Lüleburgaz-Babaeski istasyon şantiyelerinde salgın ile ilgili denetimlerde bulundu.Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi güzergâhında Kırklareli sınırları içerisinde Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarının yer alıyor.

Bölgenin en büyük ulaştırma projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Büyükkarıştıran-Lüleburgaz-Babaeski istasyon şantiyeleri incelenerek, salgın denetimleri gerçekleştirildi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bölgenin en büyük ulaştırma projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Büyükkarıştıran- Lüleburgaz-Babaeski istasyon şantiyelerini gezerek, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Gerçekleşen ziyarette Vali Bilgin, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli genelinde bugün gerçekleşen genel salgın denetimleri kapsamında Büyükkarıştıran- Lüleburgaz-Babaeski istasyon şantiyelerinde salgın ile ilgili denetimlerde bulundu.
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi güzergâhında Kırklareli sınırları içerisinde Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarının yer alıyor. Demiryolu hattının 62 kilometrelik kısmı Kırklareli sınırları içerisinden geçecek. Hızlı Tren Projesinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule yeni hızlı tren hattı arasında kalan güzergahlarda yolculuk süresi ve mesafesi kısalacak.

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Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Sıla Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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