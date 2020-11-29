YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bölgenin en meşhur avcısı elim bir av kazasında hayatını kaybetti

Bölgenin en meşhur avcısı elim bir av kazasında hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 29.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Aydın, İzmir ve çevresinin en meşhur domuz avcılarından biri olan 55 yaşındaki İzzettin Çin, elim bir av kazası sonucu hayatını kaybetti.

Aydın, İzmir ve çevresinin en meşhur domuz avcılarından biri olan 55 yaşındaki İzzettin Çin, elim bir av kazası sonucu hayatını kaybetti. Tire’de meydana gelen olay bölgedeki tüm avcıları üzerken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; son günlerde Ege Bölgesi’ndeki çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olan domuzlara karşı başlatılan sürek avları kapsamında dün akşam saatlerinde İzzettin Gülbeyaz’ın da aralarında bulunduğu grup ava çıktı. İddiaya göre, İzzettin Gülbeyaz ile arkadaşı Y.K.’nin önüne domuz çıktı. Domuzun avcıların üzerine yürümesi ile yaşanan arbedede Y.K.’nın silahından çıkan kurşun İzzettin Gülbeyaz’a isabet etti. Namluda domuz kurşunu bulunması nedeniyle meşhur avcı ağır yaralandı. Olayın hemen 112 Acil Servis’e haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz avcının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay İzmir ve Aydın’daki avcı camiasında üzüntüye neden olurken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:02
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.