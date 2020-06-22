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Bölgenin en modern barınağında hummalı çalışma

VAN HABERLERİ  | 22.06.2020 16:51 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde son bir yılda 7 bin 533 hayvan tedavi edilirken, 3 bin 713 köpek ve kedi de kısırlaştırıldı.Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, içerisinde barındırdığı teknolojik imkânlar ve yürütülen titiz çalışmalarla bölgede adından sıkça söz ettiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde son bir yılda 7 bin 533 hayvan tedavi edilirken, 3 bin 713 köpek ve kedi de kısırlaştırıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, içerisinde barındırdığı teknolojik imkânlar ve yürütülen titiz çalışmalarla bölgede adından sıkça söz ettiriyor. Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ve en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi olma özelliği taşıyan merkezde, aynı anda 200 hayvan tedavi ve gözlem altında tutulabiliyor. Son bir yılda da merkezde hastalık ve yaralanmalardan yaklaşık 7 bin 533 hayvan tedavi edildi. Ayrıca kontrolsüz üremenin önüne geçebilmek için de 3 bin 713 hayvan kısırlaştırılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Barınakta yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, hayvan bakımevinin bir toplama kampı değil, bir hastane gibi hizmet verdiğini söyledi. Merkezde sokak hayvanlarının bakım, beslenme, hasta hayvanların tedavileri ile aşılarının yapıldığını anlatan Adil Allahverdi, salgın günlerinde de hiçbir zaman sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını kaydederek, “Sokaklardaki küpesiz, kısırlaştırılmamış hayvanlar toplama ekipleri tarafından alınarak bakım evine getiriliyor. Buraya getirilen köpekler, titizlikle yürütülen operasyonla kısırlaştırılarak bir süre gözetim altından tutuluyor. Daha sonra yine ekiplerimiz tarafından 5199 sayılı Kanun gereği alındığı ortama geri bırakılıyor. Hasta hayvanlara yönelik de aynı işlem uygulanıyor. Barınak bünyesinde, geçtiğimiz yıldan bu yana 7 bin 533 hayvan tedavi edilirken, 3 bin 713 hayvanı kısırlaştırdık. Yine bu süre zarfında 192 hayvanın da sahiplendirilmesini gerçekleştirdik” dedi.
Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyen 18 yaşından büyük herkesin kimlik fotokopileriyle müracaat edip hayvan sahiplenebilecekleri belirtildi.

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