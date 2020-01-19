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  4. Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.01.2020 18:09 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig 5.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta ikinci yarının ilk haftasında iki Kayseri ekibi karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Yahyalıspor’u 2-1 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.
Stat: Atatür Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Bakır Aslanxx Mehmet Yılmaz Çalışır xx, Nihat Ökten xx
Talasgücü Belediyespor: Mahmut Umut Mete xxx, Doğancan Akkaya xxx, Mahmut İbrahim Şahinkaya xxx, Melikşah Aslan xx, Burak Öztürk xx, Resul Ekrem Turhan xx, Burak Görgülü xx (Dk. 88 Serkan Demirezen x), Canberk Soykuvvet xxx, Burak Gezer xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx (Dk. 90 Göksal Arsoy x), Uğur Gezer xxx (Dk. 75 Recep Daylak x)
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım x, Melik Sermet Kayaş x (Dk. 83 Ramazan Aksoy x), Ümit Kale xx, Ahmet Canpolat xx, Mehmet Bayram xx, Can Ölçer x, Sedat Burak Altay xx, Turgay Aydoğan xx, Okan Yenidünya x (Dk. 60 Osman Şentürk x), Ramazan Durdu xx, Süleyman Öztürk xx
Goller: Mustafa İlkay Kartal Dk. 31 , Burak Gezer Dk. 83 (Talasgücü Belediyespor) , Ramazan Durdu Dk. 78 (pen) (Yahyalıspor)

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