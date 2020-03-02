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Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 20.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor’a 1-0 mağlup oldu.Stat: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Futbol SahasıHakemler: Hakan Yurtseven xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx, Gökberk Çelikbaş xxMucur Yabanlıspor: Serdar Gürsoy xxx, İsa Han xxx, Şükrü Ali Danışan xxx, Ömer Fevzi Altuntaş xxx, Ertuğrul Şimşek xxx, Onur Yüksel xxx, Emre Karamahmut xxx, Mevlüt Şimşek xxx, Yunus Gültekin xxx, Orkun Erdoğan xxx, Seyithan Akdoğan xxKayseri Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, Melik Sermet Kayaş xx, Tugay Aydoğan xx, İbrahim Ayyıldırım x, Can Ölçer xx, Ramazan Durdu xx, Osman Şentürk xx, Okan Yenidünya xx, Süleyman Öztürk xGol: Mevlüt Şimşek (dk.65) (Mucur Yabanlıspor)

Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 20.Hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Futbol Sahası
Hakemler: Hakan Yurtseven xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx, Gökberk Çelikbaş xx
Mucur Yabanlıspor: Serdar Gürsoy xxx, İsa Han xxx, Şükrü Ali Danışan xxx, Ömer Fevzi Altuntaş xxx, Ertuğrul Şimşek xxx, Onur Yüksel xxx, Emre Karamahmut xxx, Mevlüt Şimşek xxx, Yunus Gültekin xxx, Orkun Erdoğan xxx, Seyithan Akdoğan xx
Kayseri Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, Melik Sermet Kayaş xx, Tugay Aydoğan xx, İbrahim Ayyıldırım x, Can Ölçer xx, Ramazan Durdu xx, Osman Şentürk xx, Okan Yenidünya xx, Süleyman Öztürk x
Gol: Mevlüt Şimşek (dk.65) (Mucur Yabanlıspor)

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Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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