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Bölgesel Bisiklet Yol Yarışları Düzce'de gerçekleştirildi

29.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Bisiklet Yol Yarışları Düzce'de gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında bulunan Bölgesel Bisiklet Yol Yarışları, Düzce'de gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Bölgesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara, Düzce, Bolu, Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'den 100 sporcu katıldı.

6,5 kilometrelik alanda 5'er tur atan sporcular, rakiplerini geçmek için sıcak havada pedal çevirdi. Büyük mücadelelere sahne olan yarışlarda bazı sporcular bitiş çizgisini göremedi.

Dereceye giren sporcular yarı finale yükselerek bir sonraki yarışlara katılmaya hak kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın sıcak olmasına rağmen sporcuların mücadelesinin üst seviyede olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Parkuru tamamlamak için sporcularımız mücadele veriyor. Bir üst seviye yarışlar için burada ter döküyorlar. Organizasyonu burada yaptığımız için mutluyuz. Şu ana kadar sakatlanma veya kaza olmadı. Yarı final ve finaller olacak. Burada başarılı olan sporcularımız milli sporcu olma yolunda ilerleyecek. Zaten içlerinde milli bisikletçilerimiz de var. Katılımcılara başarılar diliyorum."

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