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Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

28.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

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