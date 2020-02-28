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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldırılacağını duyurdu

BOLU HABERLERİ  | 28.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için sınır ili olan Edirne’ye ücretsiz otobüs kaldırılacağını duyurdu.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savaştan kaçarak Bolu’ya gelen mültecilerin, sınır ili olan Edirne’ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldırılacağını duyurdu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için sınır ili olan Edirne’ye ücretsiz otobüs kaldırılacağını duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savaştan kaçarak Bolu’ya gelen mültecilerin, sınır ili olan Edirne’ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı. Özcan yaptığı açıklamada, gitmek isteyen mültecilerin muhtarlık veya belediyeye başvurmasını söyleyerek, “Dün gece Suriye’de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da şifa bulmasını temenni ediyorum. Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımız ile çalıştık. Bizde, Bolu’daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne’ye ulaşabilmeleri için Bolu’dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Edirne’ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi’ne başvuru yapabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne’ye naklini gerçekleştirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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