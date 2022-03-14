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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan suç duyurusu

14.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HDP Genel Başkanlığı ve HDP'li iki milletvekili ile bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Özcan, HDP Genel Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, eski HDP İstanbul İl Başkanı Cesim Soylu ile Kemal Özkiraz, Veli Saçılık ve Hilal Nesin hakkında "halkı kin ve nefrete tahrik", "suçu ve suçluyu övme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit" suçlarından hazırlanan dilekçesini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Belediye binasında konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Özcan, daha önce geçici sığınmacılarla ilgili karar alması, şimdi de bir belediye çalışanının yaptığı siyasi paylaşımlar nedeniyle istifa etmesinin ardından sosyal medya üzerinden HDP'li bazı isimlerin kendisine tehditte bulunduğunu, hakaret ve küfür ettiğini söyledi.

Milletvekilliği döneminde HDP ile her zaman ters düştüğünü aktararak suç duyurusu dilekçesini okuyan Özcan, "HDP Genel Merkezinin yönlendirmesi ile HDP'li siyasilerin bana yönelik sistematik saldırıları ve hedef gösterme girişimleri halen yoğunluğunu artırarak devam etmektedir." dedi.

Son olarak, iş akdinin sonlandırılacağı iletilen Bolu Belediyesi çalışanının istifa ettiğini anlatan Özcan, "Bahsi geçen kadın personelimizin de eşi halen belediyemizde çalışmaktadır. Bu bile personelin işten çıkartılmanın ya da istifa ettirmenin etnik kökeni ile illiyet bağının olmadığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Özcan, bir basın mensubunun "PKK ya da başka birinden tehdit alıyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tehdit alıyorum. Zaten bu PKK denen terör örgütü daha önce de 2 sefer 'ölüm listesine aldık' diye yayınladılar milletvekilliğim döneminde. Bu tür adamların, faşist kafaların, etnik milliyetçilerin bu tür söylemlerinden cesaret alıp bize hakaretle tehditle iftirada bulunan insanlar da oluyor ama ben bunlardan korktuğum için bu suç duyurusunda bulunuyor değilim. Ben tarihe not düşmek için suç duyurusunda bulunuyorum. Yoksa bu bölücü zihniyet, onun gibi adamlardan korkmam. Ben hiçbir adamdan korkmuyorum. Benim çizgim hep net ama artık yeter."

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