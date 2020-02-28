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Bolu Belediyesi kültür mantarı üretecek

BOLU HABERLERİ  | 28.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarımsal çeşitliliği arttırmak ve Bolulu çiftçilere yeni kazanç kapıları açmak amacıyla kültür mantarı üretecek.Sosyal, kültürel projeleriyle Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri olan Bolu Belediyesi, tarımsal projelerle de Bolulu vatandaşlara yeni gelir kapıları açıyor.

Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarımsal çeşitliliği arttırmak ve Bolulu çiftçilere yeni kazanç kapıları açmak amacıyla kültür mantarı üretecek.
Sosyal, kültürel projeleriyle Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri olan Bolu Belediyesi, tarımsal projelerle de Bolulu vatandaşlara yeni gelir kapıları açıyor. Iza buğdayı, mor patatesi gibi önemli tarımsal çalışmalara imza atan Bolu Belediyesi şimdi de “kültür mantarı” üretimini teşvik etmek için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) işbirliğinde “kültür mantarı” üretecek. Bolulu çiftçilere öncülük edecek proje kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde bir araya gelerek, projenin startını veren “Kültür mantarı üretim” protokolünü imzaladılar.
“Sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı açıklamada, kültür mantarı üretimini “sosyal sorumluk projesi” olarak gördüklerini söyledi. Proje amaçlarından bahseden Özcan, “Abant İzzet Baysal Üniversitemize ait alanda Bolu Belediyesi olarak biz mantar yetiştirme işine girişiyoruz. Tabi burada üniversitemiz için de yeni araştırma ve geliştirme imkânları ortaya çıkacak. Mantar üretimini sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Buradaki asıl amacımız mantar üretiminin gerçekleştirilebileceğini ve üretilen mantarların pazarlanabildiğini halkımıza göstermek. Ayrıca proje kapsamında üniversitemizin de daha değişik mantar türleriyle ilgili araştırma yapabilmesine katkı sağlamış olacağız. Sayın rektörümüze ve dekanımıza böyle faydalı bir projeye çok büyük katkı verdikleri ve önünü açtıkları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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