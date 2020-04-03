Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı

Bolu Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan kararla, su ücretlerine 2 ay süre ile yüzde 50 indirim yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapma çağrısının ardından belediye meclisi, valilikten alınan özel izinle olağanüstü toplandı.

Üç gündem maddesiyle gerçekleşen ve Tanju Özcan ile meclis üyelerinin maske, eldiven taktığı toplantıda su fiyatları, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın teklifiyle, iki ay süreyle yüzde 50 indirildi. Karar “oy çokluğu” ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, salgının devam etmesine karşın, su indiriminin uzatılabilmesi için belediye encümenine de yetki verildi.

