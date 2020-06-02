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Bolu Belediyesi, zarar gören çiftçilere 400 binin üzerinde fide dağıttı

BOLU HABERLERİ  | 02.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi, Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen zirai don olayından büyük zarar gören çiftçilere yönelik başlattığı ücretsiz fide kampanyası kapsamında 400 binin üzerinde fide dağıtımı gerçekleştirdi.Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen zirai don olayından Bolu’da bulunan yüzlerce çiftçinin büyük zarar görmesi üzerine harekete geçen Bolu Belediyesi, don olayından hemen sonraki gün ücretsiz fide kampanyası başlattı.Kampanyanın tanıtımında, “Belediyecilik demek sadece yol yapmak, asfalt yapmak, kaldırım yapmak veya altyapıyı değiştirmek değil.

Bolu Belediyesi, zarar gören çiftçilere 400 binin üzerinde fide dağıttı

Bolu Belediyesi, Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen zirai don olayından büyük zarar gören çiftçilere yönelik başlattığı ücretsiz fide kampanyası kapsamında 400 binin üzerinde fide dağıtımı gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen zirai don olayından Bolu’da bulunan yüzlerce çiftçinin büyük zarar görmesi üzerine harekete geçen Bolu Belediyesi, don olayından hemen sonraki gün ücretsiz fide kampanyası başlattı.
Kampanyanın tanıtımında, “Belediyecilik demek sadece yol yapmak, asfalt yapmak, kaldırım yapmak veya altyapıyı değiştirmek değil. Belediyeciliğin sosyal tarafı da var ki bunu en çok bu süreçte anladık” diyen Başkan Özcan, Zirai don olayından zarar gören tüm çiftçilere ücretsiz olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden fide dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti.
Kampanyadan yüzlerce çiftçi faydalandı
Bolu Belediyesi tarafından kampanyanın başladığı günden bu güne kadar toplam 400 binin üzerinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Bolu Merkez ve ilçelerdeki yüzlerce çiftçinin faydalandığı kampanya fidelerin bitmesi ile sona erdi. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; gül, mevsimlik çiçek, mazı, mavi ladin ve çeşitli süs bitkilerinin yer aldığı seramızın yaz boyunca vatandaşlara açık olacağı belirtildi.

Bolu Belediyesi, zarar gören çiftçilere 400 binin üzerinde fide dağıttı

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