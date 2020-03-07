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Bolu Belediyesi’nden kadın personellere ‘Kadınlar Günü’ sürprizi

BOLU HABERLERİ  | 07.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, kadın belediye çalışanlarına "Kadınlar Günü" dolayısıyla karanfil ve hediye çeki dağıttı.Bolu Belediyesi’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla haftanın son mesai gününde bir program düzenlendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, kadın belediye çalışanlarına "Kadınlar Günü" dolayısıyla karanfil ve hediye çeki dağıttı.
Bolu Belediyesi’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla haftanın son mesai gününde bir program düzenlendi. Meclis salonunda gerçekleşen programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın Toker, CHP Belediye Meclis Üyeleri Asuman Şentürk Tekin ve Resmiye Kahruman ile belediyenin çeşitli birimlerinden görev yapan kadın personeller katıldı.
“Kadın personellerimiz verimlilik açısından çok daha iyi”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuşmasında kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekerek; “Biz kadına karşı şiddeti tartışıyoruz. Ama kadınların şiddet uygulayan erkekleri besleyip büyütüp hayata hazırladıklarını unutuyoruz. Demek ki kendimizi sorgulamamız, empati yapmamız lazım. Benim tavsiyem oğlunuz varsa onu bu konuda uyarın.” diye konuştu.
Başkan Özcan kadın personellerin sergiledikleri performansıyla ilgilide değerlendirmelerde bulunarak, “Kadın personellerimiz verimlilik açısından erkek personellere göre çok daha iyi noktada. Dolayısıyla kadın personellerimizin çalışmasından son derece memnun olduğumu da sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan salondaki kadın çalışanlara karanfil ve hediye çeki dağıtarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günleri’ni kutladı.

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