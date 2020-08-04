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Bolu Belediyesi’ne 4 buçuk ton kurban eti bağışlandı

BOLU HABERLERİ  | 04.08.2020 18:55 | Son Güncelleme

Bolu’da, Kurban Bayramı’nda hisse ve kurban payı bağışı toplayan Bolu Belediyesi’ne 370 hisse ve 4 buçuk ton et bağışlandı.Bolu’da, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlardan hisse ve kurban eti bağışı toplanacağını açıklayan Bolu Belediyesi’ne rekor sayıda bağışta bulunuldu.

Bolu Belediyesi’ne 4 buçuk ton kurban eti bağışlandı

Bolu’da, Kurban Bayramı’nda hisse ve kurban payı bağışı toplayan Bolu Belediyesi’ne 370 hisse ve 4 buçuk ton et bağışlandı.
Bolu’da, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlardan hisse ve kurban eti bağışı toplanacağını açıklayan Bolu Belediyesi’ne rekor sayıda bağışta bulunuldu. Kurban Bayramı boyunca Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Aşevi’ne 370 hisse ve 4 buçuk ton kurban eti bağışlandı. Belediyeye bağışlanan etler bayramda kurban kesemeyen vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.
“Biz bu yıl rekorun da rekorunu kırdık”
Bu yıl yapılan bağışlar ile ilgili konuşan Belediye Başkanlığı Sözcüsü Özdemir, “Biz bu Kurban Bayramı’nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak çok organize bir şekilde çalıştık ve hem hisse hem pay bakımından rekor kırdık. Daha önceki yıllarda yüzün altında hisse bağışı vardı aşevimize. Ama biz yönetime gelir gelmez geçen yıl bunu ikiye katlayarak 175 hisse bağışı almıştık. Biz bu yıl gerçekten rekorun da rekorunu kırdık, tam 370 kişi kurbanlarını getirdi ve bizim tarafımızdan kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istediler. Aynı zamanda birçok vatandaşımız da 4 gün boyunca pay bağışı yaptılar. Yaklaşık 4 buçuk ton civarında pay bağışı gerçekleştirildi” dedi.
“Şuana kadar yaklaşık bin 500 kişiye bu dağıtımları yaptık”
Yapılan kurban bağışlarının hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını da söyleyen Özdemir, “Biz 4 gün boyunca bize getirilen kurban hisselerini ve payları gerçekten kurban kesemeyen vatandaşlarımıza dağıttık. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişiye bu dağıtımları yaptık. Tabi dağıtımlarımız devam edecek. Yine bu bağışlar sayesinde yıl boyunda aşevimizde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Ben bize güvenin tam olduğunu söylemiştim. Gerçekten gördük ki insanlar bize güveniyorlar. Ben tüm vatandaşlarımıza bize güvendikleri için çok ama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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