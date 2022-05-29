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Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor

29.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında bulunan 3 viyadükte bölgenin konumundan dolayı kış şartlarının ağır geçmesi, trafik yoğunluğunun artması ile ekonomik ömrünü tamamlamış 4 derzde deformasyonlar ve kırılmalar meydana geldi.

Trafik, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi ve telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçilebilmesi için bahsi geçen derzlerin değiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ankara istikametinde trafik normal akışında devam ederken, İstanbul istikameti ise 16 Mayıs'ta araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor, Kaynaşlı Kavşağı'ndan da tekrar Anadolu Otoyolu'na katılım sağlıyor.

Viyadüklerdeki çalışmalar 20 Haziran'a kadar sürecek.

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