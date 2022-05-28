YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

28.05.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sami B. idaresindeki 54 FY 174 plakalı otomobil, tünelin Ankara istikametinde seyir halindeyken ön kısmından yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Karayolları Bolu Dağı Tüneli İtfaiye ekipleri, otomobildeki alevleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası olduVeteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası oldu
Tunceli'deki Salördek Ormanları doğa tutkunlarının gezi rotasındaTunceli'deki Salördek Ormanları doğa tutkunlarının gezi rotasında
Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandıKütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Bolu Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:20
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
22:06
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.