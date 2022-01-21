Bolu Dağı'nda araçlarda kış lastiği denetimi yapılıyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı öncesi kış lastiği ve zincir denetimi başlatıldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, beklenen yoğun kar yağışına yönelik tedbirler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince özellikle ağır tonajlı araçlar ile kış lastiği takma zorunluluğu bulunan ticari araçlara yönelik uygulama gerçekleştiriliyor.

Uygulama kapsamında araçlarda kış lastiği olup olmadığı kontrol ediliyor.

Araçların lastik diş derinliklerini ölçen polis ekipleri, sürücülere kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Öte yandan Bolu Valiliğinin duyurusuna göre, beklenen kar yağışı başladıktan sonra kış lastiği veya zinciri olmayan araçların D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden geçişine izin verilmeyecek.

