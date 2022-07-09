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Bolu Dağı'nda bayramın ilk gününde akıcı trafik yoğunluğu sürüyor

09.07.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda bayramın ilk gününde akıcı trafik yoğunluğu sürüyor

Bolu Dağı'nda bayramın ilk gününde akıcı trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu, bayramın ilk gününde akıcı şekilde devam ediyor.

İstanbul ve çevre illerden Karadeniz ve Anadolu'ya gitmek için yola çıkan tatilcilerin otoyolda oluşturdukları yoğunluk, arife ve önceki günlere göre azalsa da bayramın ilk gününde de sürdü.

Tatilciler nedeniyle otoyoldaki viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. Güzergahta herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, İstanbul yönünde ulaşım normal seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda tedbir almaya devam ediyor.

Ekipler, sürücülerden uzun süre araç kullanmamalarını, sık sık mola vermelerini, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaktan kaçınmalarını istiyor.

Bolu Dağı'nda bayramın ilk gününde akıcı trafik yoğunluğu sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara İstanbul yoğunluk

Bolu Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:21
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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