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Bolu Dağı'nda çevik kuvvet ekiplerine TOMA eğitimi verildi

06.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda çevik kuvvet ekiplerine TOMA eğitimi verildi

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) kullanımı konusunda Bolu Dağı'nda uygulamalı eğitimden geçirildi.

Polislerin toplumsal olaylara müdahale sırasında daha profesyonel hareket etmelerini sağlamak amacıyla Polisevi Eğitim Alanı'nda düzenlenen programa 10 çevik kuvvet ekibi katıldı.

Çevik kuvvet personeli, hizmet içi eğitim kapsamında, konunun uzmanlarınca TOMA'nın teknik özellikleri ve aracın donanımının verimli kullanılmasına yönelik bilgilendirildi.

TOMA ile barikata yaklaşım, barikatı dağıtma, yangın söndürme ve süpürme konularında tekamül eğitiminden geçirilen ekipler, TOMA ile sürüş yaptı, yakılan hedeflere su sıktı.

Hizmet içi eğitimlerin yıl içerisinde aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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