YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Dağı'nda hafif kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda hafif kar etkili oluyor

27.01.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda hafif kar etkili oluyor

BOLU/DÜZCE (AA) - Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Viyadükler, Elmalık ve Abant Kavşağı kesimleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı ve Seymenler ile Abant Kavşağı mevkilerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ise otoyolun Abant Kavşağı ile Bolu-Batı Kavşağı'nda yürütülen karla mücadele çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

D-100 kara yolu Düzce kesiminde de hafif karın yanı sıra sis de etkili oluyor.

Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Bıçkıyanı mevkilerinde kar zaman zaman etkisini artırıyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kar küreme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Bolu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıBolu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Bolu Namaz Vakitleri 27 Ocak Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:11
İkindi
15:47
Akşam
18:11
Yatsı
19:34
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Denizli'de kar etkili oluyor

Denizli'de kar etkili oluyor

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.