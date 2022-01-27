Bolu Dağı'nda hafif kar etkili oluyor

BOLU/DÜZCE (AA) - Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Viyadükler, Elmalık ve Abant Kavşağı kesimleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı ve Seymenler ile Abant Kavşağı mevkilerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ise otoyolun Abant Kavşağı ile Bolu-Batı Kavşağı'nda yürütülen karla mücadele çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

D-100 kara yolu Düzce kesiminde de hafif karın yanı sıra sis de etkili oluyor.

Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Bıçkıyanı mevkilerinde kar zaman zaman etkisini artırıyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kar küreme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

