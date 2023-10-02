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Bolu Dağı'nda kamyona çarpan çekicinin sürücüsü ağır yaralandı

02.10.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kamyona çarpan çekicinin sürücüsü ağır yaralandı.

Bolu Dağı'nda kamyona çarpan çekicinin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce yönünden gelen Ufuk Ö. idaresindeki 06 EB 7273 plakalı çekici, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki Abant kavşağında, aynı yönde seyreden Ş.C. yönetimindeki 23 ADR 027 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada çekicide sıkışan Ufuk Ö'nün kurtarılması için olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, vatandaşların yardımıyla Ufuk Ö'yü kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma esnasında bir kişi Ufuk Ö'ye takılan serumu tuttu.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartılan Ufuk Ö. sağlık görevlilerince ambulansa taşındı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sonrası normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Düzce bolu dağı kaza

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