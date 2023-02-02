YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

02.02.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Güneşli havanın ardından yağışın başladığı güzergahın Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Vatandaşlara, yoğun yağış nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunan trafik ekipleri, sürücüleri, araçlarına kış lastiği takmadan yola çıkmamaları, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyorBolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildiTokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildi
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı D-100 Karayolu bolu dağı bakacak

Bolu Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:12
İkindi
15:54
Akşam
18:19
Yatsı
19:41
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.