YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

29.03.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede dün etkili olan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.

Kar, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri ve takip mesafesini korumaları ile hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da depremzedelere yardım yapan 105 iş insanına teşekkür belgesi verildiBolu'da depremzedelere yardım yapan 105 iş insanına teşekkür belgesi verildi
Sahilde patlayan ana ishale hattı borusunun ardından şehir genelinde su kesintisi yaşanacakSahilde patlayan ana ishale hattı borusunun ardından şehir genelinde su kesintisi yaşanacak
Sinop'ta kalkan balığının kilosu 400 liraya düştüSinop'ta kalkan balığının kilosu 400 liraya düştü
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı D-100 Karayolu anadolu otoyolu bolu dağı

Bolu Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Bolu Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Günsel eczanesi
Merkez
Yeni eczanesi
Gerede
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Kaya eczanesi
Goynuk
Evren eczanesi
Merkez
Ecem eczanesi
Mudurnu
Saruhan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.