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Bolu Dağı’nda kar etkisini artırıyor

08.03.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı’nda kar etkisini artırıyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Sabah başlayan kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde yoğunluğunu artırdı.

Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kar yağışının Bolu şehir merkezinde de etkisini artırdığı gözleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Bolu Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
13:10
İkindi
16:23
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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