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Bolu Dağı'nda kar nedeniyle Ankara yönünde de tırların geçişine izin verilmiyor

23.01.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda kar nedeniyle Ankara yönünde de tırların geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı kesiminde D-100 kara yolunun İstanbul'un ardından Ankara yönünde de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın aksamaması için tırların geçişine izin verilmiyor.

Yoğun kar, D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Kaynaşlı mevkisinde uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Ankara istikametinde Bolu Dağı geçişine izin vermiyor.

Ekipler tarafından çevrilen tırlar, Anadolu Otoyolu ile yol güzergahlarında bulunan bekleme noktalarına yönlendiriliyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yaklaşık 2,5 saat önce Bolu Dağı'nın İstanbul yönünü tır geçişine kapatmıştı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı güzergahta, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

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